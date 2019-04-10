اونلاين | رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة ال

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رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

وتعتبر مواجهة مانشستر يونايتد حاسمة بشكل كبير فيما يخص ملامح منافسة البلوجرانا على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاصةً أن اللقب غائب عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015 بعد أن حسم الفريق مواجهة أتلتيكو مدريد التي جمعت الفريقان السبت على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل لا شيء.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

ووسع برشلونة الفارق مع مطارده المباشر كنيبة دييجو سيميوني إلى إحدى عشر نقطة كاملة بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 73 فيما توقف رصيد الروخيبلانكوس في المركز الثاني عند 62 نقطة ما جعل الفريق قاب قوسين أو أدنى من الحفاظ على لقب الليجا.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

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وحاول فالفيردي في مباراة فياريال التي سبقت لقاء أتلتيكو مدريد إراحة الكثير من اللاعبين على غرار النجم ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بييه إلا أن مداورته لم تنجح وكاد الفريق أن يسقط في فخ الخسارة لولا أنه تدارك الموقف ودفع بالبولجا ميسي الذي ساهم في خروج الفريق متعادلاً بأربعة أهداف لكل فريق.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

وأصبح فالفيردي في مأزق شديد بسبب الجدول المزدحم الخاص بالفريق وحساسية جميع المباريات فيما يخص الدوري الأسباني ودوري الأبطال.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

ويخشى فالفيردي أن يصاب لاعبوه بالإرهاق بعد أن شاركوا في مباراة الروخيبلانكوس أمام فريق شرس إلا أنه نجح في الخروج من اللقاء دون إصابات.

رابط Online كورة ستار مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليومkoora | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم جودة hd

وتعد بطولة دوري الأبطال هذا الموسم اللقب الأهم للبلوجرانا وخصوصاً لليونيل ميسي الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يطمح لحمل ذات الأذنين هذا الموسم كقائد للفريق بعد رحيل القائد السباق أندريس إنيستا.