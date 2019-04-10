اونلاين | رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

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رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

يواجه أياكس نظيره يوفنتوس على ملعب يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم.

رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تأهل بها كلا الفريقان بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

وكان أياكس قد تأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق نادي ريال مدريد في دور الستة عشر بالخسارة في ملعبه بهدف مقابل إثنين قبل أن يعوض خسارته إياباً بفوز إستقر عند أربعة أهداف مقابل هدف.

رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

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فيما عبر يوفنتوس بعد ريمونتادا شهيرة على أتلتيكو مدريد الأسباني بعد الخسارة ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل لاشيء قبل أن يعود الدون ويقود فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة.

رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

توقيت متابعة مباراة أياكس ضد يوفنتوس اليوم الأربعاء

تبدأ مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

رابط Goal مشاهدة مباراة يوفنتوس Juventus اليوم | بث مباشر يوفنتوس Juventus بجودة HD يوفنتوس ضد اياكس رابط asater

القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان على ملعب يوهان كرويف أرينا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وسوار الذهب ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كارلوس ديل سيرو غراندي.