اونلاين | كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

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كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

يواجه أياكس نظيره يوفنتوس على ملعب يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم.

كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تأهل بها كلا الفريقان بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

وكان أياكس قد تأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق نادي ريال مدريد في دور الستة عشر بالخسارة في ملعبه بهدف مقابل إثنين قبل أن يعوض خسارته إياباً بفوز إستقر عند أربعة أهداف مقابل هدف.

كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

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فيما عبر يوفنتوس بعد ريمونتادا شهيرة على أتلتيكو مدريد الأسباني بعد الخسارة ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل لاشيء قبل أن يعود الدون ويقود فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة.

كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

توقيت متابعة مباراة أياكس ضد يوفنتوس اليوم الأربعاء

تبدأ مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

كورة لايف دوري الابطال يلا شوت Juventus مباراة يوفنتوس واياكس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس بث مباشر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان على ملعب يوهان كرويف أرينا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وسوار الذهب ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كارلوس ديل سيرو غراندي.