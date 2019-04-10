رياضة | ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا التوقيت!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا التوقيت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من التوقيع مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي ليكون ثاني صفقات الفريق الصيفية إستعداداً للموسم المقبل وذلك بعد إعلانه عن التوقيع مع إيدير ميليتاو في وقت سابق.

وذكر برنامج التشيرنجيتو الإسباني الموثوق بأن ريال مدريد يآمل أن يعلن رسمياً عن التوقيع مع هازارد في غضون 20 أو 25 يوماً وبالتحديد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سوف يقام يوم 1 يونيو المقبل .

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وكان ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي قد علق على رحيل هازارد قائلاً :" لا استطيع أن أفعل شيء لإيقاف رحيله، إذا أراد هازارد خوض تجربة جديدة، فسيكون من الصعب حقًا الاحتفاظ به".

كما أفاد الصحفي فريدريك هيرميل على قناة RMC Sport الفرنسية بأن رحيل هازارد إلى ريال مدريد سيكون مسألة وقت ويجب أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن هازارد صاحب الـ28 عاماً انضم الى تشيلسي في عام 2012 قادماً من ليل وخاض مع البلوز 338 مباراة في جميع المسابقات وسجل 105 وهدفاً وصنع 86 وتقدر قيمته بـ150 مليون يورو.