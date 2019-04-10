رياضة | ليون الفرنسي يحدد سعر "هدف" عمالقة أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون الفرنسي يحدد سعر "هدف" عمالقة أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليون الفرنسي حدد سعر نجم وسط الفريق، الفرنسي تانجي ​ندومبيلي​ المطلوب في نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن نادي ليون الفرنسي حدد مبلغ ​75 مليون يورو​ للتخلي عن "ندومبيلي" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويحظي "ندومبيلي" بإهتمام عدة أندية أوروبية أبرزهم، يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني .

وترغب إدارة ليون في بيع ندومبيلي صاحب الـ22 عام لباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.