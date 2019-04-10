رياضة | سولسكاير يتحدى ميسي: إيقافه سهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يتحدى ميسي: إيقافه سهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مباراة فريقه المرتقبة التي تجمعه اليوم الأربعاء بنادي برشلونة الإسباني لحساب مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم صعبة للغاية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أكد سولسكاير أن جميع اللاعبين على أهبة الإستعداد ومن المنتظر أن نصنع أجواء رائعة خاصة باللقاء لكننا نتظر من الجماهير التواجد بكثافة في المدرجات من أجل إشعال حماس اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف " ليونيل ميسي ؟ لاعب جيد للغاية ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ على الإطلاق لكن إيقافه ليس مستحيلاً ولا يجب أن يركز اللاعبون على ميسي فقط بل يجب على اللاعبين الإنتباه لإحدى عشر لاعباً في الملعب.

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وأردف " نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا أمام البلوجرانا مثلما فعلنا في إياب الدور ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب حديقة الأمراء وجعلت تلك المباراة اللاعبين والمشجعين إيمان اللاعبين كبير من أجل تكرار ذلك في الدور ربع النهائي.

وإستكمل " سانشيز خاض الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق اليوم الثلاثاء وقام بالكثير من التمارين الإستشفائية ليتعافى من الإصابة التي لحقت به وهو الآن بحالة جيدة من الممكن أن يكون في تشكيلة الفريق لمباراة وست هام التي تجمع الفريقان يوم السبت المقبل.

وإستطرد " مازلنا نأمل أن يكون الصربي نيمانيا ماتيتيش جاهزاً لمباراة الغد بعد تأكد غياب الاسباني أندير هيريرا كما تأكدت أيضاً إستحالة مشاركة الثنائي فالنسيا وإيريك بايلي في اللقاء ولا يتعلق الأمر بلاعب واحد فقط ولكن يجب على كل واحد منهم تقديم أفضل ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأنهى أن الفريق لعب الموسم الجاري ضد الكثير من الفرق التي تتوفر على لاعبين جيدين مثل رونالدو مع اليوفي ومبابي مع باريس سان جيرمان بالإضافة إلى هازارد مع تشيلسي وسيجعل ميسي وسواريز مدافعي الفريق متحفزين طيلة أحداث المباراة.