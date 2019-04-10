رياضة | برشلونة يزاحم ريال مدريد على نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يزاحم ريال مدريد على نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة يوم الثلاثاء دخول ناديي برشلونة وريال مدريد في صراع شرس من أجل الحصول على خدمات لاعب تشيلسي الإنجليزي كالوم هودسون أودي للحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب موقع " إكسبريس " أن عملاقي الليجا يعتزمان منافسة بايرن ميونخ على الفوز بصفقة اللاعب الشاب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً بعد الأداء القوي الذي قدمه مؤخراً خلال الفترة القليلة الماضية وقيادته لهجوم البلوز وتسجيل أهداف حاسمة في أكثر من مباراة.

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وفشل بايرن ميونخ في التوقيع مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد أن طرح 35 مليون جنية إسترليني على طاولة تشيلسي الإنجليزي لكن البلوز رفضوا العرض جملة وتفصيلاً بسبب حاجة الفريق إليه قبل إستقدام الارجنتيني جونزالو هيجواين.

وتبدو المنافسة على اللاعب ستشهد خلال الفترة المقبلة سخونة شديدة بعد ظهور أنباء تفيد بدخول بروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي للفوز بخدمات اللاعب لكن تشيلسي يتجه إلى رفض جميع العروض بسبب العقوبة التي لحقت به بشأن حرمانه من التوقيع مع أي لاعب خلال فترتي إنتقالات قادمتين.