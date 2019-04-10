رياضة | أمونيكي: صلاح مثل ميسي والجميع يخشى منتخب مصر بسببه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمونيكي: صلاح مثل ميسي والجميع يخشى منتخب مصر بسببه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا، عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح مهاجم الكرة الأفريقية، ووضع الكرة المصرية في مكان رفيع".

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وأكمل: "منتخب مصر كان يعاني في مركز المهاجم قبل محمد صلاح، الآن الجميع يخشى مواجهة مصر بسببهً وكل أفريقيا تتابعه عندما يلعب".

وأضاف: "محمد صلاح مثل ليونيل ميسي ونجوم الكرة العالمية، ولا يوجد مفضل بينه وبين ماني، الإثنين ندعمهم لأنهم من القارة الأفريقية".