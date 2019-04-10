رياضة | أمونيكي: لن أتردد لحظة من أجل تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمونيكي: لن أتردد لحظة من أجل تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيموانيل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أنه لن يتردد لحظة في تدريب نادي الزمالك إذا عُرض عليه.

وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لن أتردد فرصة في تدريب الزمالك اذا عرض علي الأمر وتلقيت عرضًا".

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متابعًا "ولكن مدرب الزمالك الحالي يقدم عمل جيد مع الفريق وانا حاليا مدرب لمنتخب تنزانيا".

واختتم تصريحاته "اذا طُلب مني ترشيح لاعب سأقوم بهذا الأمر بالتأكيد ولكن ليست مهمتي أن ارشح لهم من نفسي".