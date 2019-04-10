رياضة | دفاع برشلونة يهدد تحقيق الثلاثية التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع برشلونة يهدد تحقيق الثلاثية التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر خط الدفاع واحد من أهم الخطوط التي يهتم بها الكثير من الأندية من أجل منع قبول فرقهم أهداف تجعلهم يخسرون مباريات ويغادرون البطولات الكبرى ويقف خط الدفاع عائقاً كبيراً أمام برشلونة لتحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الجاري.

ويمثل خط الدفاع صداع كبير في رأس إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا خاصةً وأن الفريق استقبل حتى الآن 31 هدفاً خلال 30 مباراة فقط بالدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم وبعد مرور 30 جولة وبالنظر لأرقام الفريق في المواسم الماضية يمتلك برشلونة أسوأ خط دفاع منذ العام 2013.

وترجع المرة الأخيرة التي استقبل فيها برشلونة عدداً أكبر من الأهداف التي استقبلها بعد 30 جولة إلى الموسم 2012-2013 حيث تلقى الفريق وقتها ثلاثة وثلاثين هدفاً ما يجعل الفريق يقف على مقربة من الخروج من بعض البطولات التي ينافس عليها.

وكان خط الدفاع واحداً من العلامات المميزة الخاصة بفالفيردي خلال الموسم الأول له ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة وحقق الكثير من الأرقام الإيجابية ولا يمكن لأي شخص إلقاء اللوم على الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن خاصةً أنه يقدم الكثير من الصدات وينقذ فريقه من الخسارة في بعض المباريات.

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ويتنظر برشلونة مواجهة فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد ويجب على الخط الدفاعي الوقوف سد منيع من أجل إستقبال أهداف تصعب من مهمة الفريق في لقاء الإياب على ملعب الكامب نو.

ويحسب لدفاع برشلونة الخروج بشباك نظيفة في لقاء أتلتيكو مدريد الماضي ما جعل الفريق يتفوق بإحدى عشر نقطة كاملاً ما ينظر بالتتويج بالليجا إكلينيكاً بالنظر إلى المباريات المتبقية ويجب عليهم تكرار ما فعلوه قبل مواجهة الشياطين الحمر.

وكان برشلونة قد وصل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وينتظر مواجهة فريق نادي فالنسيا في شهر مايو المقبل ليبقى الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الثلاثية التاريخية في حالة نجح خط الدفاع في إحكام السيطرة على مهاجمي الخصوم ومنع إستقبال الفريق لأهداف كثيرة.

فهل يقدر ثلاثي خط الدفاع لينجليه وبيكيه بالإضافة إلى أومتيتي أن يقفوا كسد منيع أم سينجرفوا ببرشلونة إلى الهاوية ؟