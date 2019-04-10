رياضة | قائد ليفربول يعترف بصعوبة مباراة بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يعترف بصعوبة مباراة بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جوردان هندرسون قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صعوبة المباراة التي حقق فيها فريقه الفوز على بورتو بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أنفيلد.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون لشبكة بي تي سبورت أكد أن بورتو خصم جيد ويضم الكثير من اللاعبين المميزين والفريق أراد مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكنهم لعبوا دفاع منطقة واعتمدوا على سلاح الهجمات المرتدة.

Advertisements

وأنهى هندرسون " نتيجة 2-0 من النتائج الخادعة وتستلزم مباراة الإياب إحراز هدف يجعل المباراة تسير في الإتجاه الصحيح للعبور إلى الدور نصف النهائي.