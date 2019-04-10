رياضة | مواجهات قوية بالجولة 25 لمجموعة الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية بالجولة 25 لمجموعة الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني إقامة سبع مباريات ساخنة وقوية في الثالثة عصر الخميس، لتحسين المراكز عقب تأكد صعود فريق أسوان رسميا إلى دوري الممتاز، بجانب صراع البقاء بين أندية القاع.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الأسبوع الـ 25 :

- أسوان مع ديروط

يستضيف فريق اسوان الصاعد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة مديره الفني مجدى عبد العاطي برصيد 52 نقطة، نظيرة فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 35 نقطة، وكان فريق أسوان حقق الفوز في الدور الأول بهدف سيلا.

- بني سويف مع النصر للتعدين

يواجه فريق بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 46 نقطة، نظيرة فريق النصر للتعدين صاحب المركز العاشر بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 28 نقطة.

ويطمع فريق النصر للتعدين في الفوز للبقاء في حالة تعثر الفيوم وتحرير أسوان

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجه الدور الاول حيث سجل أحمد معوض ومحمد صادق لبنى سويف وحسان حسن وصاوى محمد للتعدين

- سوهاج مع الفيوم

يحل فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مجدى طلبة برصيد 25 نقطة ضيفاً على فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة عصام مرعى برصيد 33 نقطة، وكان سوهاج فاز بهدفي أحمد حجى ومحمد ناجح في الدور الأول.

- الوليدية مع التحرير بأسوان

يسعى فريق التحرير بأسوان الذي يحتل المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 22 نقطة لوضع حد لهزائمه التي استمرت في مباريات الاخير حيث يدرك لاعبوه أن حصد النقاط الثلاث أمام فريق الوليدية سبيعدهم ولو بصورة مؤقتة عن الهبوط، وكان فريق التحرير فاز في الدور الأول بهدف السيد أنور .

- الإعلاميين مع طهطا

يلتقي فريق الاعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمي برصيد 40 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة أشرف السيد برصيد 33 نقطة، وكان فريق الإعلاميين فاز بهاتريك محمد أسامة في الدور الأول.

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- المنيا مع ناصر ملوي

يلعب فريق المنيا صاحب المركز الخامس بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 37 نقطة مع فريق ناصر ملوي قبل الاخير بقيادة محمود يوسف المدرب العام بعد استقالة محمد هريدى المدير الفني السابق للفريق برصيد 14 نقطة، وكان فريق المنيا فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول، سجل هدفين المنيا مصطفى الشوبكي ومحمد سمارة وسجل خالد ربيع هدف ناصر ملوي.

- الألومنيوم مع تليفونات بني سويف

يواجه فريق الالمونيوم صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر الكنانى برصيد 33 نقطة ، نظيرة فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 40 نقطة، وكان فريق تليفونات بني سويف حقق الفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف في الدور الاول

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 52 نقطة

2- بنى سويف 46 نقطة

3- التليفونات 40 نقطة

4- الإعلاميين 40 نقطة

5- المنيا 37 نقطة

6- ديروط 35 نقطة

7- سوهاج 33 نقطة

8- الألومنيوم 33 نقطة

9- طهطا 33 نقطة

10- التعدين 28 نقطة

11- الفيوم 25 نقطة

12- التحرير 22 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط