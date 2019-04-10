رياضة | مباريات مرتقبة لطنطا وكفر الشيخ والحمام والرجاء والمنصورة بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لطنطا وكفر الشيخ والحمام والرجاء والمنصورة بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعة بحري بدورى القسم الثاني إقامة سبع مباريات مرتقبة، في الثالثة عصر الخميس ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين، للموسم الحالي، حيث يبحث طنطا عن نقطة الوصول للدوري الممتاز، بينما يسعى كفر الشيخ والحمام لتفادي هبوط أحدهما .

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة مواجهات من العيار الثقيل على النحو التالي :

1 - سيدى سالم مع طنطا

على ملعب كفر الشيخ يحل فريق طنطا المتصدر بقيادة أيمن المزين برصيد 46 نقطة ضيفا على فريق سيدى سالم الاخير بقيادة طارق السعيد برصيد 8 نقاط، حيث يكفي فريق طنطا الفوز ليصعد رسميا للدورى الممتاز

وكان فريق طنطا حقق الفوز بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الأول سجل الاهداف عبد الرحمن الدح هدفين ومحمد جوده ومحمد أسعد

2 - الجزيرة مع الرجاء

في لقاء الأشقاء يلتقي فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ادهم السلحدار برصيد 23 نقطة مع فريق الرجاء صاحب المركز الثاني بقيادة طارق محجوب برصيد41 نقطة، وذلك على ملعب المصانع الحربية بأبي قير، بدلاً من ملعب مطروح، وكان فريق الرجاء حقق الفوز في الدور الأول بهدف أحمد المغربي.

3 - الأوليمبي مع مركز شباب تلا

يواجه فريق الأوليمبي صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 41 نقطة، نظيرة فريق تلا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عماد سرور برصيد 11 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف في ملعب تلا.

4 - المنصورة مع بلدية المحلة

يخوض فريق المنصورة صاحب المركز السابع بقيادة صبرى المنياوي برصيد 39 نقطة مواجهة صعبة على ملعبه أمام فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة نبيل محمود برصيد 41 نقطة، وكان فريق البلدية فاز بهدف محمد المالح في الدور الأول.

5 - دمنهور مع كفر الشيخ

يستضيف فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز السادس برصيد 41 نقطة فريق كفر الشيخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أشرف طلحة برصيد 26 نقطة

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول، حيث سجل كارفالا لدمنهود وتعادل ناصر البوهى لكفر الشيخ، ويدخل فريق كفر الشيخ اللقاء بحثاً عن الفوز من أجل التمسك بالبقاء، وفي حالة تعادله أو خسارتة يهبط للقسم الثالث.

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6 - غزل المحلة مع الحمام

يواجه فريق غزل المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد عيد برصيد 36 نقطة فريق الحمام صاحب المركز العاشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 29 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الاول.

7 - أبو قير للأسمدة مع فاركو

يلتقي فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكأس برصيد 41 نقطة مع فريق فاركو صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عاشور برصيد 30 نقطة، وكان فريق فاركو حقق الفوز بهدف أحمد البحرواى في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 46 نقطة

2- الرجاء 41 نقطة

3- الأوليمبي 41 نقطة

4- البلدية 41 نقطة

5- أبو قير 41 نقطة

6- دمنهور 41 نقطة

7- المنصورة 39 نقطة

8- غزل المحلة 36 نقطة

9- فاركو 30 نقطة

10- الحمام 29 نقطة

11- كفر الشيخ 26 نقطة

12- الجزيره 23 نقطة

13- مركز شباب تلا 11 نقطة

14- سيدى سالم 8 نقاط