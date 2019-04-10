رياضة | كلوب يحقق رقما قياسيا جديد غير مسبوق في تاريخه التدريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحقق رقما قياسيا جديد غير مسبوق في تاريخه التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي رقم قياسي هام في مسيرته التدريبية بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب نادي بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور بع النهائي.

ووصل كلوب للفوز رقم 400 له في مسيرته التدريبية في جميع المسابقات مع جميع الأندية التي قادها حتى وصوله إلى الريدز وجاءت الإنتصارات التي طرحتها شبكة " أوبتا " للإحصائيات على النحو التالي :-

• 111 فوز مع ليفربول

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• 180 فوز مع بروسيا دورتموند

• 109 فوز مع ماينز.

وكان كلوب قد تولى القيادة الفنية للريدز قبل أربع سنوات ولم ينجح في تحقيق أي بطولة حتى الآن لكن الجماهير تعول كثيراً على تتويج مستوى الفريق الجيد طيلة أحداث الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الفريق بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يتوفر على مباراة مؤجلة.

كما نجح كلوب الموسم الماضي في الوصول إلى الدور النهائي من دوري ابطال أوروبا لكنه خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد بهدف واحد مقابل ثلاثة.