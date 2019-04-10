رياضة | بوكيتينو يرشح مانشستر سيتي لعبور فريقه والتأهل إلى نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يرشح مانشستر سيتي لعبور فريقه والتأهل إلى نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا السيتي للتأهل للدور النصف النهائي من البطولة.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "فابيان ديلف لم يكن متعمداً لإيذاء هاري كين بعدما شاهدت اللقطة عبر الإعادة".

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وأضاف : "إصابة هاري كين للأسف تبدو سيئة.. وتقنية الفيديو VAR تحتاج إلى مزيدٍ من التصحيح".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "ما زلت أقول بأن مانشستر سيتي هو المرشح للتأهل لنصف النهائي".