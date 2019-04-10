رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل النادي الأهلي في مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنقل مواجهة مصر المقاصة والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي، ضد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.