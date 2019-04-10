رياضة | جدول برشلونة المزدحم يضع فالفيردي بين مقصلة الحسم والمداورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول برشلونة المزدحم يضع فالفيردي بين مقصلة الحسم والمداورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي حالة من الحيرة الكبيرة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق بنادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعتبر مواجهة مانشستر يونايتد حاسمة بشكل كبير فيما يخص ملامح منافسة البلوجرانا على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاصةً أن اللقب غائب عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015 بعد أن حسم الفريق مواجهة أتلتيكو مدريد التي جمعت الفريقين السبت على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل لا شيء.

ووسع برشلونة الفارق مع مطارده المباشر كنيبة دييجو سيميوني إلى 11 نقطة كاملة بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 73 فيما توقف رصيد الروخيبلانكوس في المركز الثاني عند 62 نقطة ما جعل الفريق قاب قوسين أو أدنى من الحفاظ على لقب الليجا.

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وحاول فالفيردي في مباراة فياريال التي سبقت لقاء أتلتيكو مدريد إراحة الكثير من اللاعبين على غرار النجم ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بييه إلا أن مداورته لم تنجح وكاد الفريق أن يسقط في فخ الخسارة لولا أنه تدارك الموقف ودفع بالبولجا ميسي الذي ساهم في خروج الفريق متعادلاً بأربعة أهداف لكل فريق.

وأصبح فالفيردي في مأزق شديد بسبب الجدول المزدحم الخاص بالفريق وحساسية جميع المباريات فيما يخص الدوري الأسباني ودوري الأبطال.

ويخشى فالفيردي أن يصاب لاعبوه بالإرهاق بعد أن شاركوا في مباراة الروخيبلانكوس أمام فريق شرس إلا أنه نجح في الخروج من اللقاء دون إصابات.

وتعد بطولة دوري الأبطال هذا الموسم اللقب الأهم للبلوجرانا وخصوصاً لليونيل ميسي الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يطمح لحمل ذات الأذنين هذا الموسم كقائد للفريق بعد رحيل القائد السباق أندريس إنيستا.