رياضة | كلوب يتحدث عن أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب الفوز على بورتو بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بنابي كيتا نجم الفريق بعد تألقه في المباراة وتسجيله للهدف الأول.

Advertisements

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا سعيد بما يُقدِمهُ نابي كيتا، لقد أثبت جودته كلاعب في لقاءي ساوثهامبتون وبورتو".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "أنا سعيد جداً، لقد سيطرنا على المباراة؛ ونتيجة 2-0 جيدة جداً".