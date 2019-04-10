رياضة | القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على منافسه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء والموافق 10/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي مانشستر يونايتد منافسه برشلونة على ملعب الأولد ترافورد، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على ملعب الكامب نو معقل البارسا يوم الثلاثاء القادم والموافق 16 أبريل الجاري.

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وصعد مانشستر لدور ربع النهائي بعد اللوحة الفنية الرائعة أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأمراء والفوز بنتيجة 3-1 بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 2-0 بينما فاز نادي برشلونة على أولمبيك ليون بنتيجة 5-1 في الإياب.

وستنقل مباراة برشلونة مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق كلاً من؛ علي محمد علي ورؤوف خليف.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الفريقين عبر عدة قنوات أخرى مثل: " قناة Arena Sport 1 وقناة BT Sport 2 / HD وقناة RMC Sport 1 وقناة Eleven Sports 2 HD portugal".

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.