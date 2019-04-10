رياضة | بوكيتينو يكشف طبيعة إصابة كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يكشف طبيعة إصابة كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عن استياؤه من إصابة نجم الفريق هاري كين الذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 58 وظهر وهو يعرج أثناء مغادرة الملعب.

وقال بوكيتينو في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي :" نحتاج إلى التحقق من الإصابة غدًا لكن يبدو أنها في نفس الكاحل والإصابة مماثلة، إنه لأمر محزن للغاية وسنفتقده، ربما لبقية الموسم".

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وأضاف:" الأخبار سيئة جدًا حول إصابة كين، علينا الآن فحصه ودعونا نأمل أن لا تكون إصابة كبير ة ولكنها لا تبدو جيدة أبدًا".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "لن يلحق هاري كين بمباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، لقد غادر مع عكازات وأخشى أنها ستستمر حتى نهاية الموسم".