شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه الجونة بأحلام الاقتراب من المربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام والتى يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الجونة مع النجوم بهدف لكل فريق .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الجونة الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 40 هدف .

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات سعياً لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخروج الافريقى لاسيما فى ظل امتلاك الدراويش لأربعة مباريات مؤجلة بإمكانها تعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة لو أحسن إستغلالها فيما يسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفريق الكبيرة بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فضلا عن مباراته الشهيرة أمام الاهلى والتى كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتيجة إيجايبة لولا هدف الفوز القاتل للمارد الاحمر فى اللحظات الاخيرة ويتطلع لاعبو الجونة لخطف النقاط الثلاث من أنياب الدراويش للتقدم فى سباق مراكز الجدول فى أولى مواسمهم بالممتاز .