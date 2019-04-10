شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى في مهمة الخروج من "الصدمة الأفريقية" أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ،وتحديدا في تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

يحتل الأهلى قبل انطلاق المباراة المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد ٥٧ نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذى يملك فى جعبته ٥٩ نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد ٤٠ نقطة.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة التى لحقت به فى المباراة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة، والتى أُقيمت بين الفريقين فى جوهانسبرج، وجاءت فى إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وما زالت أصداء الهزيمة الكبيرة والتى تعد الأكبر تاريخيًا فى مسيرة نادى القرن فى البطولات الأفريقية، تسيطر على الأجواء داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تضاؤل أمل الفريق فى اجتياز هذا الدور، وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية مواجهة مصر المقاصة، اذا أراد الأهلى الحفاظ على آماله فى المنافسة على لقب الدورى العام.

مارتن لاسارتى أعلن قائمة المباراة تضم، كلاً من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، رامى ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدى فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.

Advertisements

فيما تضم قائمة الغائبين، كلاً من: حسام عاشور ومحمد محمود وأحمد الشيخ وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد للإصابة وشريف إكرامى ووليد سليمان لعدم الجاهزية وجيرالدو دا كوستا وعلى معلول للإيقاف ومحمد نجيب وأحمد حمودى وأحمد علاء وباسم على ومروان محسن وناصر ماهر وعمرو جمال لوجهة نظر فنية.

وعلى الجانب الآخر، طالب طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة لاعبى فريقه باستغلال كبوة الأهلي، محذرًا إياهم من الانتفاضة الحمراء المتوقعة وحالة الاستنفار المنتظر تواجدها على لاعبى الأهلي.

وحث طلعت يوسف لاعبيه على التعامل مع مواجهة الأهلى بحرص زائد، خاصة أن الفريق الأحمر سيكون كالأسد الجريح وسيحاول محو الصورة السيئة التى ظهر بها فى جنوب أفريقيا وهو ما سيصعب مأمورية الفريق الفيومي.

ويدرس طلعت يوسف إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسى، حيث يعد الإثيوبى شيملس بيكلى مرشحًا لقيادة الهجوم خاصة أنه لا يشارك بشكل منتظم فى الفترة الأخيرة، فى ظل تألق الرباعى الهجومى محمد تونى وميدو جابر وباولن فوافى ومن أمامهم جون أنطوي، إلا أن تألق بيكى فى التدريبات الأخيرة دفع طلعت يوسف للتفكير فى الاستعانة بخدماته فى المواجهة المرتقبة بشكل أساسي.