شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخشى مفاجآت الجونة على استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام والتى يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الجونة مع النجوم بهدف لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الجونة الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات سعيًا لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخروج الأفريقى لاسيما فى ظل امتلاك الدراويش لأربع مباريات مؤجلة بإمكانها تعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة لو أحسن استغلالها فيما يسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفريق الكبيرة بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فضلاً عن مباراته الشهيرة أمام الاهلى والتى كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتيجة إيجايبة لولا هدف الفوز القاتل للمارد الأحمر فى اللحظات الأخيرة ويتطلع لاعبو الجونة لخطف النقاط الثلاث من أنياب الدراويش للتقدم فى سباق مراكز الجدول فى أولى مواسمهم بالممتاز.

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