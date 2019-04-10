شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلى يواجه سموحة فى نهائى أفريقيا للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سموحة فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها الفريق الأحمر على صالته ووسط جماهيره .
و يسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة للدفاع عن اللقب الأفريقى للإحتفاظ به للعام الثالث على التوالى و تحقيق النجمة الـ 14 فى التاريخ ، وسط طموح الفريق السكندرى فى حصد اللقب بعدما حصل على برونزية العام الماضى .
تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على السويحلى الليبى فى نصف النهائى بنتيجة 3 /1 ، بينما تأهل فريق سموحة بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 .
بينما شهد دور الثمانية ، فوز الأهلى على أساريا الليبى بنتيجة 3 /0 ، وسموحة على السجون الكينى بنفس النتيجة بعدما حققا كلا الفريقان العلامة الكاملة فى الدور الأول .
كما شهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.
شهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأهلى يواجه سموحة فى نهائى أفريقيا للطائرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.