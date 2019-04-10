شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلى يواجه سموحة فى نهائى أفريقيا للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سموحة فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها الفريق الأحمر على صالته ووسط جماهيره .

و يسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة للدفاع عن اللقب الأفريقى للإحتفاظ به للعام الثالث على التوالى و تحقيق النجمة الـ 14 فى التاريخ ، وسط طموح الفريق السكندرى فى حصد اللقب بعدما حصل على برونزية العام الماضى .

تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على السويحلى الليبى فى نصف النهائى بنتيجة 3 /1 ، بينما تأهل فريق سموحة بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 .

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بينما شهد دور الثمانية ، فوز الأهلى على أساريا الليبى بنتيجة 3 /0 ، وسموحة على السجون الكينى بنفس النتيجة بعدما حققا كلا الفريقان العلامة الكاملة فى الدور الأول .

كما شهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.

شهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى .