حسنية أغادير يصل القاهرة اليوم الأربعاء لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يصل مساء اليوم نادى حسنية أغادير المغربى الى القاهرة لمواجهة نادى الزمالك فى إياب دور الثمانية لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
ويلتقى الزمالك نظيره حسنية أغادير يوم 14 ابريل الجارى فى مباراة العودة التى ستقام على أرضية ملعب استاد السويس الجديد بعد قرار الاتحاد الافريقى نقل المباريات من ملعب برج العرب بسبب الضغوط الشديدة وتوالى المباريات عليه خلال الفترة الماضية.
وأبدى المدير الفنى للفريق ميجيل جاموندي رغبة فى الوصول الى القاهرة مبكرًا خاصة، وأنه يرغب فى الحصول على الوقت الكافى بالسويس للاستعداد الى المباراة المقبلة.
ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى تدريباته الخميس مرة واحدة يوميًا قبل ان يخوض تدريبه الرئيسى على أرضية ملعب استاد السويس يوم السبت المقبل عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمباراة.
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