شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تدعو الخطيب وتتجاهل مرتضى فى قرعة كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية الدعوة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب بصفته أفضل لاعب فى القارة عام 1983، بالاضافة الى فوزه ببطولة كأس الأمم الافريقية عام 86، وذلك لحضور حفل قرعة البطولة المقرر اقامته 12 ابريل الجارى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعدت فيه اللجنة المنظمة برئاسة هانى أبوريدة دعوة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الى الحفل نتيجة الايقاف الذى وقع عليه من قبل لجنة الانضباط والتى تصل مدتها لعام كامل، بينما وجهت اللجنة الدعوة لمسئولى الأندية التى قامت بفتح ملاعبها للتدريب للمنتخبات المشاركة فى البطولة القارية مثل أندية الاتحاد والأوليمبى وبتروسبورت وغيرها.
وتقام قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية يوم الجمعة المقبلة تحت سفح الأهرامات وسط حضور كبير من قبل مسئولى الاتحاد الافريقى ونجوم القارة السمراء أمثال المغربى مصطفى حجى ووالإيفوارى يايا توريه، والأسطورة الكاميرونية صامويل ايتو، فيما سيغيب أيضًا عيسى حياتو رئيس الاتحاد القارى السابق نظرًا لعدم توجيه الدعوة له من كاف.
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