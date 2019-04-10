شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاصة اليوم 10 / 4 / 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُقام اليوم مباراة مهمة بين الأهلي والمقاصة في الدوري الممتاز وهي المباراة التى تحظى باهتمام ملايين الأهلاوية لأنها تأتي بعد مواجهة أفريقية صعبة للمارد الأحمر خسر فيها بالخمسة من صن دوانز.

موعد مباراة الأهلى والمقاصة

يستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، وتحديدًا في تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

​ترتيب الأهلى والمقاصة بالدوري

يحتل الأهلي قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذي يملك في جعبته 59 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

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الأهلى يدخل مباراة المقاصة بعد سقوط أفريقى

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة التي لحقت به في المباراة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة التي أُقيمت بين الفريقين في جوهانسبرج والتي جاءت في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وما زالت أصداء الهزيمة الكبيرة التي تعد الأكبر تاريخيًا في مسيرة نادي القرن في البطولات الأفريقية، تسيطر علي الأجواء داخل القلعة الحمراء الأمر الذي يضاعف من أهمية مواجهة مصر المقاصة، إذا أراد الأهلي الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري العام.

17 لاعبًا خارج قائمة الاهلي أمام المقاصة

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الغائبين عن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء باستاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز.وتضم قائمة الغائبين 17 لاعبًا، هم: حسام عاشور ومحمد محمود وأحمد الشيخ وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد للإصابة وشريف إكرامى ووليد سليمان لعدم الجاهزية وجيرالدو دا كوستا وعلى معلول للإيقاف ومحمد نجيب وأحمد حمودى وأحمد علاء وباسم على ومروان محسن وناصر ماهر وعمرو جمال لوجهة نظر فنية.

وكان لاسارتى قد أعلن قائمة تضم 19 لاعبًا لمباراة المقاصة وهم: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، رامى ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدى فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.

​تغييرات في تشكيل المقاصة

يدرس طلعت يوسف اجراء بعض التعديلات علي التشكيل الأساسي، حيث يعد الإثيوبي شيملس بيكلي مرشحًا لقيادة الهجوم خاصة أنه لا يشارك بشكل منتظم في الفترة الأخيرة، في ظل تألق الرباعي الهجومي محمد توني وميدو جابر وباولن فوافي ومن أمامهم جون أنطوي، إلا أن تألق بيكي في التدريبات الأخيرة دفع طلعت يوسف للتفكير في الاستعانة بخدماته في المواجهة المرتقبة بشكل أساسي.