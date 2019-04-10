شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأهلى أمام سموحة فى مهمة الدفاع عن لقب أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سموحة فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها الفريق الأحمر على صالته ووسط جماهيره .

ويسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة للدفاع عن اللقب الأفريقى للاحتفاظ به للعام الثالث على التوالى وتحقيق النجمة الـ14 فى التاريخ، وسط طموح الفريق السكندرى فى حصد اللقب بعدما حصل على برونزية العام الماضى .

تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على السويحلى الليبى فى نصف النهائى بنتيجة 3/1، بينما تأهل فريق سموحة بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 .

بينما شهد دور الثمانية، فوز الأهلى على أساريا الليبى بنتيجة 3 /0، وسموحة على السجون الكينى بنفس النتيجة بعدما حقق كلا الفريقين العلامة الكاملة فى الدور الأول .

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كما شهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.

شهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى .