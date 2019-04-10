شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم، الأربعاء فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرًا مغلقًا بالسويس، استعدادًا لمواجهة المصرى التى ستجمع الفريقين غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز، الذى يتصدره الزمالك برصيد 57 نقطة.

ورفض جروس فكرة استمرار معسكر الفريق فى السويس بعد لقاء المصرى، وقرر عودة الفريق إلى القاهرة عقب خوض لقاء المصري، على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يسافر إلى السويس، السبت استعدادًا للقاء حسنية أغادير فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر الأحد المقبل بالسويس.