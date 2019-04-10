شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: بطولة الجونة للإسكواش من أكبر 7 أحداث عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو منسى رئيس الشركة المنظمة لبطولة الجونة للاسكواش، أن هذه البطولة تم تصنيفها من أفضل 7 أحداث عالمية للعبة خلال البطولات العالمية. وأضاف عمرو منسى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport لبرنامج ملعب on الذى يقدمة الإعلامى سيف زاهر ، أن الهدف من بطولة الجونة للإسكواش منذ 8 سنوات معرفة اللاعبين العالميين بمدينة الجونة بسبب تواجد معالم سياحية جذابة. Advertisements وأشار عمرو منسى، إلى أن الابطال المصريين التى تصدر تصنيف العالم هم السبب الرئيسى بمعرفة بطولة الجونة للاسكواش . وأوضح عمرو منسى أنه الاتفاق على خوض بطولة العالم لسيدات الاسكواش تقام تحت سفح الأهرامات .

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