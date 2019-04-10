الليلة.. لقاء استعادة الكبرياء.. الأهلي يواجه المقاصة

كتب- أيمن جيلبرتو: يستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة، في أول اختبار للقلعة الحمراء، بعد خماسية صنداونز الجنوب أفريقي الكارثية بدوري أبطال أفريقيا. ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة المقاصة والأهلي ضمن الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز في الساعة الـ8 مساء الأربعاء. ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ويأتي المقاصة في المركز الـ5 برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

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