بيراميدز يكشف عن مصير 4 لاعبين من الرحيل.. ومواجهة الأهلي المرتقبة

محمد رشاد

أغلق مسئولو نادي بيراميدز الباب أمام إمكانية انتقال صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم عبد الله السعيد إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز فى تصريحاته لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة نايل سبورت : "انتقال عبد الله إلى الزمالك أمر غير وارد على الإطلاق لعدة اعتبارات، هذا الأمر ليس محل نقاش لدينا".

وعن مصير عمر خربين مع النادي قال "خربين لاعب مهم لبيراميدز وللهلال أيضا، وجماهير النادي السعودي تتمنى عودته لأن الفريق لا يمر بأفضل فتراته ، نسعى بقوة للإبقاء على...