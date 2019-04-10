تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن نادي الزمالك وحظوظه في بطولة الدوير والكونفدرالية الإفريقية.
وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر شاشة صدى البلد "أتمنى أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، الفريق هذا الموسم يقدم موسم جيد وعليهم
وتابع: "الزمالك حقق التعادل في مباراة الذهاب أمام حسنية أغادير وهو أمر جيد وقادر على الفوز في مباراة العودة، المهم أن تحافظ على ثبات مستواك في بطولة الدوري".
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: أتمنى فوز الزمالك بالدوري وعليه الحفاظ على فارق النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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