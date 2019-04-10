أمونيكي: أتمنى فوز الزمالك بالدوري وعليه الحفاظ على فارق النقاط

تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن نادي الزمالك وحظوظه في بطولة الدوير والكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت

عبر شاشة صدى البلد "أتمنى أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، الفريق هذا الموسم يقدم موسم جيد وعليهمأن يحافظوا على فارق النقطتين مع الأهلي".

وتابع: "الزمالك حقق التعادل في مباراة الذهاب أمام حسنية أغادير وهو أمر جيد وقادر على الفوز في مباراة العودة، المهم أن تحافظ على ثبات مستواك في بطولة الدوري".