أمونيكي: الأفارقة يؤمنون بالسحر ولكن

أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن الأفارقة يمؤنون بالسحر بالفعل. وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأفارقة يؤمنون بالسحر ولكن يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأفارقة يؤمنون بالسحر ولكنالسحر الحقيقي هو اللياقة البدنية". وتابع: "نحترم كل المعتقدات ولكني عن نفسي أؤمن بالعمل الشاق والإلتزام والمسؤولية في أرض الملعب فقط، بدون المسؤولية لن تحقق أهدافك".



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