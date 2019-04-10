أمونيكي: الأهلي لديه خبرة التعامل مع هزيمة صن داونز

أكد إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا ونجم الزمالك السابق، عن خسارة الأهلي أمام صن داونز بخماسية.
وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد: "خسارة الأهلي كانت قاسية، والإياب لن يكون سهلاً، أتمنى له التوفيق في البطولة الأفريقية".
وأكمل: "ستكون لها أثارها النفسية، والأهلي لديه خبرة التعامل مع مثل هذه المواقف، علينا أن تنتظر مباراة العودة".
وأضاف: "إن كنت في نفس الوضع، فسأحاول أن اخرج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة، وسأكون إيجابيا معهم لكن نقدر على التأهل".
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