أمونيكي: لهذا السبب لم أتمنى فوز الزمالك على الأهلي

كشف إيماونيل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن سبب تصريحه بأنه يتمنى التوفيق لأي من الأهلي أو الزمالك قبل مباراة القمة الماضية.

وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أملك

مشجعين من الأهلي كما أملك من الزمالك، أنا زملكاوي والزمالك بيتي وأقدر هذا كثيرًا، لم أقل أنني لست زملكاوي".

وتابع: "على الجماهير ان تعلم انني اتعامل كشخصية عامة

ويجب أن أكون رسالة للسلام وهو هدف كرة القدم حول العالم، ليس لأنني زملكاوي أخرج بتصريحات أنني أكره الأهلي مثلاً".

واستكمل: "يجب أن نظهر أن جمهور الأهلي والزمالك ليسوا أعداء، هي مجرد كرة قدم، انا سعيد بأن الزمالك يصنع البهجة لمشجعيه حاليًا، ولكنني شخصية عامة ويجب التعامل كمسؤول".