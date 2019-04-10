كشف إيماونيل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن سبب تصريحه بأنه يتمنى التوفيق لأي من الأهلي أو الزمالك قبل مباراة القمة الماضية.
وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أملكمشجعين من الأهلي كما أملك من الزمالك، أنا زملكاوي والزمالك بيتي وأقدر هذا كثيرًا، لم أقل أنني لست زملكاوي".
وتابع: "على الجماهير ان تعلم انني اتعامل كشخصية عامة
واستكمل: "يجب أن نظهر أن جمهور الأهلي والزمالك ليسوا أعداء، هي مجرد كرة قدم، انا سعيد بأن الزمالك يصنع البهجة لمشجعيه حاليًا، ولكنني شخصية عامة ويجب التعامل كمسؤول".
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: لهذا السبب لم أتمنى فوز الزمالك على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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