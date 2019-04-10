تحدث إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا، عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.
وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد: "محمد صلاح مهاجم الكرة الأفريقية، ووضع الكرة المصرية في مكان رفيع".
وأكمل: "منتخب مصر كان يعاني في مركز المهاجم
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: صلاح مهاجم إفريقيا الأول.. والجميع يخشى مواجهة مصر بسببه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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