أمونيكي: صلاح مهاجم إفريقيا الأول.. والجميع يخشى مواجهة مصر بسببه

تحدث إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا، عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي. وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح مهاجم الكرة الأفريقية، ووضع الكرة المصرية في مكان رفيع". البلد: "محمد صلاح مهاجم الكرة الأفريقية، ووضع الكرة المصرية في مكان رفيع". وأكمل: "منتخب مصر كان يعاني في مركز المهاجم

قبل محمد صلاح، الآن الجميع يخشى مواجهة مصر بسببهً وكل أفريقيا تتابعه عندما يلعب". وأضاف: "محمد صلاح مثل ليونيل ميسي ونجوم الكرة العالمية، ولا يوجد مفضل بينه وبين ماني، الإثنين ندعمهم لأنهم من القارة الأفريقية".

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