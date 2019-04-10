رياضة | كيليان مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى رحيله لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة فرانس فوتبول :" اخترت زين الدين زيدان ليكون معبودي الثاني بعد الأسطورة البرازيلية بيليه". وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن زيدان يطمح في ضم مبابي لسانتياجو برنابيو في إطار خطته لإعادة بناء ريال مدريد بعد موسم كارثي. Advertisements وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مبابي استسلم لرغبة زيدان في الانضمام لريال مدريد. وأكدت التقارير العالمية انضمام الثلاثي إدين هازارد وكيليان مبابي وبول بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف.

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