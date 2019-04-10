رياضة | كلوب يشيد بنجمه البرازيلي ويحذر من الهجوم الكاسح لبورتو في البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يشيد بنجمه البرازيلي ويحذر من الهجوم الكاسح لبورتو في البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، رضاه التام بالفوز على بورتو بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء بمباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد إنها مباراة الذهاب، مباراة الإياب ستكون قوية بكل تأكيد، لقد سجلنا هدفين رائعين وسيطرنا على اللقاء".

وتابع الألماني حديثه: "في الشوط الثاني خسرنا القليل من الرتم، كان يجب أن نلعب أكثر قليلاً بالخلف، الهجوم كانوا مٌستعدين للهجمات ولكن لم نلعب لهم أي كرات".

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وأكمل: "الهدف الثاني "هدف فيرمينو" كان هدف عالمي، حقاً كانت لعبة رائعة".

وأضاف: "بورتو سيهاجم 100٪ ويجب أن نكون مستعدين لذلك، لكنني متأكد تمامًا من فريقنا".

وفاز الريدز على بورتو بثنائية نابي كيتا "5" والبرازيلي المتألق روبرتو فيرمينو "26".