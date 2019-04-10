رياضة | عاجل.. مفاجآت عديدة في تشكيلة لاسارتي أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت عديدة في تشكيلة لاسارتي أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.