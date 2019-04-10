رياضة | أرقام سيراميكا وجمهورية شبين قبل موقعة بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام سيراميكا وجمهورية شبين قبل موقعة بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق جمهورية شبين في لقاء هام على ملعب بتروسبورت في الثالثة من عصر الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للمجموعة الثانية للقسم الثاني .

يدخل فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو في المركز الثالث بقيادة هيثم شعبان برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق إف سى مصر المتصدر.

لعب فريق سيراميكا كليوباترا 24 مباراة، فاز خلالهم في 14 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وسجل 38 هدف ودوسكن خل مرماه 18 هدف.

فاز سيراميكا كليوباترا على فريق أبى صقل بهدفي أحمد حسني ومحمد حسن ميدو في الاسبوع الماضي.

Advertisements

ويتصدر قائمة هدفين سيراميكا ( محمد حسن ميدو برصيد 10 أهداف يليه شادي حسين 6 اهداف ومحمد أحمد وبسام أبو حديد 5 اهداف لكل منهما) .

أما فريق جمهورية شبين يحتل المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد 31 نقطة

لعب فريق جمهورية شبين 24 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدف وسكن شباكة 19 هدف.

وفاز فريق جمهورية شبين على فريق دمياط بهدفين مصطفى هاني واحمد صادق ميدو في الاسبوع الماضي.

ويتصدر قائمة هدفين جمهورية شبين ( محمد ممدوح كيمو ووائل على برصيد 4 أهداف، وأيمن سعد ومحمد شعرواى 3 أهداف، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول، تقدم محمد حسن ميدو لاعب سيراميكا في الدقيقة 2 من الشوط الثاني وتعادل أيمن سعد لجمهورية شبين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.