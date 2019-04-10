رياضة | لاعب جديد يدخل دائرة صفقات ريال مدريد الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يدخل دائرة صفقات ريال مدريد الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لورينزو إنسيني قائد نابولي الإيطالي دائرة إهتمام نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، الذي يرغب في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع "انسيني" حال لم ينجح في حسم صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي.

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وأشارت التقارير إلى أن "انسيني" يرحب بالانتقال لصفوف ريال مدريد حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.