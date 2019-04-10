الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | فان دايك: أستمتع بصراع مواجهة المهاجمين.. ونستعد من الآن للقاء تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك: أستمتع بصراع مواجهة المهاجمين.. ونستعد من الآن للقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ، عن سعادته بالفوز المستحق على بورتو بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة .

 

وقال فان ديك عقب نهاية المباراة: "كٌل مهاجم لعبت أمامه حتى الآن كان جيداً، ولكنني أستمتع بهذا الصراعات، النتيجة كانت جيدة الليلة، الأن سوف نصب تركيزنا على مباراة تشيلسي".

 

Advertisements

وتابع: "من الرائع أن نذهب إلى بورتو بهذه النتيجة، يٌمكننا أن نبني الأمور على ذلك، نظافة شباك وتسجيل هدفين".

 

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه بورتو على ملعبه في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل وذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا