رياضة | فان دايك: أستمتع بصراع مواجهة المهاجمين.. ونستعد من الآن للقاء تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك: أستمتع بصراع مواجهة المهاجمين.. ونستعد من الآن للقاء تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول، عن سعادته بالفوز المستحق على بورتو بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك عقب نهاية المباراة: "كٌل مهاجم لعبت أمامه حتى الآن كان جيداً، ولكنني أستمتع بهذا الصراعات، النتيجة كانت جيدة الليلة، الأن سوف نصب تركيزنا على مباراة تشيلسي".

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وتابع: "من الرائع أن نذهب إلى بورتو بهذه النتيجة، يٌمكننا أن نبني الأمور على ذلك، نظافة شباك وتسجيل هدفين".

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه بورتو على ملعبه في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل وذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.