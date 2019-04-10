رياضة | القنوات المجانية الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء لمواجهة فريق نادي أياكس أمستردام في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل البيانكونيري المباراة بدوافع كبيرة أبرزها التأكيد على الريمونتادا التي قام بها الفريق بعد إطاحته بأتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه في الدور ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع اللقائين.

في المقابل يعول أياكس أمستردام على كتيبته الشابة من أجل مواصلة الزحف نحو تحقيق البطولة بعد الإطاحة بالنادي الملكي ريال مدريد أكثر الأندية المتوجة بدوري أبطال أوروبا.

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ويسعى رونالدو إلى الإنتقام من الفريق الهولندي الذي أخرج ريال مدريد فريقه السابق وهو ما صرح به لبعض وسائل الإعلام الإسبانية يوم أمس الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس إذاعة المباراة عبر قناة beIN SORT HD 2 ويتولى التعليق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويعاونه سوار الذهب.