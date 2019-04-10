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رياضة | صلاح ضمن هدافي ليفربول في عهد دوري الأبطال

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نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز هام على بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور ربع نهائي .

 

وجاءت ثنائي الريدز في شباك نادي بورتو عن طريق كلاً من؛ نابي كيتا والبرازيلي المتألق روبرتو فيرمينو.

 

واستعرض حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات عبر حسابه على تويتر، هدافو ليفربول في عهد دوري أبطال أوروبا:

 

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- ستيفن جيرارد (21 هدفاً)

- روبرتو فيرمينو (13 هدفاً)

- محمد صلاح (13 هدفاً)

- ساديو ماني (13 هدفاً)

 

ويذكر فأن ليفربول سيواجه بورتو على ملعبه في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل وذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

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