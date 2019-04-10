رياضة | صلاح ضمن هدافي ليفربول في عهد دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ضمن هدافي ليفربول في عهد دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز هام على بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائي الريدز في شباك نادي بورتو عن طريق كلاً من؛ نابي كيتا والبرازيلي المتألق روبرتو فيرمينو.

واستعرض حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر حسابه على تويتر، هدافو ليفربول في عهد دوري أبطال أوروبا:

Advertisements

- ستيفن جيرارد (21 هدفاً)

- روبرتو فيرمينو (13 هدفاً)

- محمد صلاح (13 هدفاً)

- ساديو ماني (13 هدفاً)

ويذكر فأن ليفربول سيواجه بورتو على ملعبه في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل وذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.