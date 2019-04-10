رياضة | هندرسون: تجاوزنا مباراة الذهاب بنجاح وننتظر الحسم أمام بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: تجاوزنا مباراة الذهاب بنجاح وننتظر الحسم أمام بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جوردن هندرسون لاعب وسط نادي ليفربول الانجليزي عن سعادته بالفوز المستحق على بورتو البرتغالي بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء بذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون عقب نهاية المباراة: "لقد كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة في المباراة، ولكن سجلنا هدفين وحافظنا على نظافة الشباك، لذلك نحن سعداء بذلك".

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وتابع: "لم نصنع الكثير من الفرص بالشوط الثاني، ولكن يجب أن نكون سعداء بالشوط والنتيجة التي سنذهب بها إلى البرتغال".

ويذكر فأن ليفربول سيواجه بورتو على ملعبه في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل وذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.