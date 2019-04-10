رياضة | ماني وصلاح الأقل تقييما في ليفربول أمام بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني وصلاح الأقل تقييما في ليفربول أمام بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الثنائي محمد صلاح وسايو ماني على أقل تقييم خلال مباراة فريقهم أمام بورتو البرتغالي والتي جمعت الفريقين على ملعب الآنفيلد مساء الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز نادي ليفربول على بورتو بثنائية نظيفة سجلها كيتا وفيرمينو وبذلك يضع الريدز قدماً في دور نصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي، وحصل صلاح على تقييم 6.9/10 من موقع "هو سكورد".

وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي ليفربول في مباراة بورتو:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر 7.4

خط الدفاع: أرنولد 7.4 - لوفرين 7.0 - فان ديك 7.4 - ميلنر 7.4

خط الوسط: هيندرسون 7.3 - فابينيو 7.8 - كيتا 9.2

خط الهجوم: صلاح 6.9 - فيرمينو 8.2 - ماني 6.6