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رياضة | كلوب يصل لرقم مميز بعد فوزه على بورتو

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حقق نادي تحت قيادة الألماني يورجن كلوب فوزاً غالياً على بورتو بهدفين دون مقابل بملعب الآنفيلد وذلك بذهاب دور ربع نهائي بطولة .

 

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وجاءت ثنائية ليفربول في شباك بورتو البرتغالي عن طريق الثنائي المتميز؛ نابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

 

وقال حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات أن كلوب وصل للفوز رقم 400 كمدير فني في جميع المسابقات مع الأندية التي قادها منها (111 مع ليفربول و180 مع بوروسيا دورتموند، 109 ماينتش 05).

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