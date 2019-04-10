رياضة | 4 قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة نارية بين فريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة وذلك مساء اليوم الأربعاء والموافق 10 أبريل 2019 في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير لملاقاة برشلونة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وتخطى نادي مانشستر يونايتد دور الـ16 من البطولة بعد عمل ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأمراء والفوز بنتيجة 3-1 بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 2-0 إلا أن شباب الشياطين كانوا الأفضل في الإياب ولم يستسلموا.

فيما انتصر نادي برشلونة على أولمبيك ليون بنتيجة 5-1 في الإياب وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في فرنسا.

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وتقرر أن تنقل مباراة برشلونة مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق علي محمد علي ورؤوف خليف.

ويوجد 4 قنوات مجانية ستنقل مباراة الفريقين مجاناً عبر الأقمار الصناعية المختلفة:

1- قناة Arena Sport 1

2- قناة BT Sport 2 / HD

3- قناة RMC Sport 1

4- قناة Eleven Sports 2 HD portugal