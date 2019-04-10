رياضة | قبل الإياب.. التاريخ يؤكد أفضلية توتنهام على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الإياب.. التاريخ يؤكد أفضلية توتنهام على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي توتنهام فوزاً هاماً على مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله سونج هيونج مين الكوري الجنوبي بالدقيقة "78" من عمر مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل توتنهام إلى الجولة التالية في كل من المناسبات الـ9 الأخيرة التي فاز فيها في مباراة الذهاب في دور إقصائي أوروبي "باستثناء التصفيات".

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فيما يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لمواصلة "اللعنة" التي تطارده فقد خسر كل مبارياته الإقصائية الأوروبية الخمسة ضد الأندية الإنجليزية.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه نظيره توتنهام يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.